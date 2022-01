"L'extraction de bitcoins devrait être interdite dans l'Union européenne." C'est ce qu'a déclaré le vice-président du conseil de surveillance de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) dans une interview accordée au journal économique britannique Financial Times. Il craint que le minage des cryptomonnaies ne représente un risque pour la réalisation des objectifs climatiques de Paris.

Le bitcoin fonctionne sur la base de la technologie blockchain, une sorte de journal collectif dans lequel tous les participants gardent ensemble la trace de toutes les transactions. Toutes les dix minutes, une nouvelle "page" est ajoutée au journal, répertoriant les dernières modifications. Afin de traiter chaque addition en toute sécurité, une formule mathématique complexe doit être résolue. Les systèmes informatiques dédiés du monde entier travaillent sur ce processus appelé "minage" en permanence, ce qui demande beaucoup d'énergie. C'est comme ceci que l'on produit de nouveaux bitcoins.

Selon Erik Thedéen, les cryptomonnaies devraient utiliser des techniques qui nécessitent moins d'énergie. Il s'agit de la différence entre la méthode de "preuve de travail", utilisée pour les plus grandes cryptomonnaies bitcoin et Ethereum et très polluante, et la "preuve d'enjeu", moins polluante. Avec cette dernière méthode, moins de parties signent les transactions, donc moins d'énergie est nécessaire. Ethereum a précédemment annoncé qu'il passerait à cette deuxième méthode en juin.

M. Thedéen, le nouveau vice-président du conseil de surveillance de l'AEMF, avait déjà demandé l'interdiction du minage lorsqu'il était directeur général de la FSA, l'organisme suédois de surveillance financière, déclarant que le minage de bitcoins était devenue une "question nationale" en raison de la grande quantité d'énergie renouvelable dépensée pour cette activité.

L'énorme consommation d'énergie des transactions en bitcoins est un sujet de controverse depuis un certain temps. L'année dernière, le constructeur automobile Tesla a cessé d'accepter les bitcoins comme moyen de paiement après moins de deux mois. En Chine, le minage est interdit depuis mai dernier.