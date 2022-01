Craignant l'inflation, les Bourses européennes terminent la semaine dans le rouge

À la Bourse de Bruxelles, les seules rescapées au sein du Bel 20 étaient Telenet (34,04), toujours positive de 1,13 %, et Galapagos (50,55) qui regagnait 1,12 %. En tête des baisses, Aperam (53,48) chutait de 3,88 % en compagnie de Ageas (43,11) et Umicore (33,90) qui reperdaient 3,64 % et 3,53 %. KBC (77,44) et AB InBev (58,14) avaient porté leurs pertes à 3,03 % et 0,73 %, Sofina (365,20) et Elia (114,10) abandonnant 1,51 % et 1,30 %. Melexis (95,40) perdait 2,70 % tandis que arGEN-X (248,00) reculait de 2,59 %, Solvay (108,85) et UCB (91,14) de 1,49 % et 0,26 %. Proximus (17,19) était négative de 0,78 %, Orange Belgium (19,44) et Bpost (7,24) cédant par ailleurs 0,61 % et 2,49 %.

À la Bourse de Paris, l'indice CAC 40 a lâché 125,57 points à 7.068,59 points. Sur la semaine, il a perdu 1,04%. A Francfort, l'indice vedette, le Dax, a reculé de 308,45 points, à 15.603,88 points. Son repli sur la semaine s'élève à 1,76%. Le MDax des valeurs moyennes a de son côté lâché 2,03%, à 33.642,36 points.

Valeurs de clôture du vendredi 21/01 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :