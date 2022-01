Un livre aux révélations sulfureuses fait dégringoler Orpea en Bourse

Le livre Les Fossoyeurs décrit des traitements dégradants et des soins insuffisants au sein des cliniques privées et maisons de repos du groupe Orpea.

Des personnes âgées "rationnées", abandonnées dans leurs excréments ou laissées sans soin pendant des jours : la parution d'un livre-enquête dénonçant l'obsession de la rentabilité au sein du groupe privé de maisons de retraite Orpea a entraîné lundi une chute brutale de son cours à la Bourse de Paris.

Le titre du groupe français, gestionnaire de cliniques privées et de maisons de retraite, a perdu plus de 16 %, avant que sa cotation ne soit suspendue, à la demande de la société. La direction d'Orpea a prévu de s'exprimer dans l'après-midi, via un communiqué de presse.

Le groupe est mis en cause dans le livre Les Fossoyeurs, du journaliste Victor Castanet, à paraître mercredi chez Fayard, et dont Le Monde a publié lundi les "bonnes feuilles". L'auteur y décrit un système où les soins d'hygiène, la prise en charge médicale, voire les repas des résidents sont "rationnés" pour améliorer la rentabilité de l'entreprise. Et ce alors que les séjours sont facturés au prix fort. Une auxiliaire de vie, dont l'auteur a recueilli le témoignage, raconte par exemple à quel point elle devait "se battre pour obtenir des protections" pour les résidents.

"Nous étions rationnés : c'était trois couches par jour maximum. Et pas une de plus. Peu importe que le résident soit malade, qu'il ait une gastro, qu'il y ait une épidémie. Personne ne voulait rien savoir", raconte cette femme dans Les Fossoyeurs.

Le livre revient également sur les conditions de la mort de l'écrivaine Françoise Dorin en janvier 2018, des suites d'une escarre mal soignée, moins de trois mois après son entrée dans un des établissements du groupe Orpea.

La tempête boursière déclenchée par la parution de cet ouvrage a également touché d'autres groupes privés gérant des maisons de retraite : le titre Korian a perdu quelque 10 % dans le courant de l'après-midi, et celui de LNA santé plus de 4 % - dans un marché globalement en très forte baisse de 3,55 %.