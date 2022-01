Les Bourses européennes redressent le cap, le Bel 20 repasse au-dessus des 4 000 points

L'ouverture à nouveau nettement négative de Wall Street devait inverser la tendance européenne où les regains un peu hésitants devaient quelque peu s'amenuiser en fin de journée. A la Bourse de Bruxelles, le Bel 20 parvenait néanmoins à regagner 0,91 % en terminant à 4 029,86 points, avec 15 éléments en hausse, KBC (78,08) et Colruyt (36,61) en tête avec des gains de 3,42 et 3,30 %. Ageas (42,31) et AB InBev (57,06) étaient également positives de 1,76 et 1,01 %, Sofina (348,40) et Elia (114,10) regagnant 1,04 et 1,78 %.

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,74 %, tandis que débute une réunion de la Réserve fédérale américaine cruciale pour déterminer l'ampleur du resserrement monétaire des prochains mois. L'indice vedette CAC 40 a repris 50,17 points à 6 837,96 points. La veille, il avait chuté de 3,97 %.

Après une chute de 3,80 %, la Bourse de Francfort relevait également la tête, le DAX avançant de 0,75 % à 15 123,87 points. Le rebond était également visible à la Bourse de Londres, où le FTSE-100 s'appréciait de 1,02 % à 7 371,46 points.

Valeurs de clôture du 25 janvier 2022 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :