Francfort emmène la remontée des Bourses européennes, le Bel 20 se rapproche des 4 100 points

La Bourse de Bruxelles s'appréciait de 1,25%, le Bel 20 s'affichant à 4 080,15 points avec 17 de ses éléments dans le vert, toujours emmenés par Aperam (50,70) avec un bond de 4,13 %. AB InBev (57,00) cédait par contre 0,11 % en compagnie de Colruyt (36,29) et Proximus (17,90), en baisse de 0,87 % et 0,36 %. Derrière Aperam, on retrouvait Elia (118,70) et Melexis (92,50) qui bondissaient de 4,03 % et 2,89 %, Solvay (107,65) suivant avec un mieux de 2,38 %.

La Bourse de Paris a terminé en forte hausse de 2,11 %, mais encore loin de combler ses pertes des dernières séances, dans l'attente de la fin de la réunion de la Réserve fédérale américaine. L'indice vedette CAC 40 a gagné 144,00 points à 6 981,96 points. La veille, il avait pris 0,74 %, après avoir plié de près de 4 % lundi.

A la Bourse de Francfort, le DAX réalisait un bond de 2,22 % à 15 459,39 points. Après des pertes moins importantes que Francfort, la remontée de la Bourse de Londres était également plus relative, le FTSE-100 avançant tout de même de 1,33 % à 7 469,78 points.

Valeurs de clôture du mercredi 26/01 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev - 57,00 (57,06)

Ackermans + 171,60 (170,60)

Aedifica + 105,90 (104,90)

Ageas + 43,30 (42,31)

Aperam + 50,70 (48,69)

arGEN-X + 233,20 (228,50)

Cofinimmo + 131,70 (131,40)

Colruyt - 36,29 (36,61)

Elia + 118,70 (114,10)

Galapagos + 46,85 (46,47)

GBL + 94,44 (93,36)

KBC + 79,10 (78,08)

Melexis + 92,50 (89,90)

Proximus - 17,90 (17,96)

Sofina + 351,20 (348,40)

Solvay + 107,65 (105,15)

Telenet + 34,56 (33,78)

UCB + 87,20 (87,08)

Umicore + 33,60 (33,02)

WDP + 37,58 (37,06)

L'avis du Broker pour Elia, KBC, ING et Econocom

Elia (+,% à euros) a été relevé de « conserver » vers « acheter » chez KBC Securities, l'objectif de cours étant propulsé de 103 vers 131 euros. L'analyste apprécie les perspectives offertes pour les exercices 2021 à 2025. Il souligne que le groupe aura une place stratégique dans les importants programmes de développement des énergies renouvelables, avec également une volonté d'être actif sur le front des acquisitions durant les prochaines années.

KBC (+,% à , euros) a vu son objectif descendre vers 66,7 euros chez Barclays Capital, à l'occasion de la publication d'une étude sectorielle sur le secteur bancaire du Benelux. Le courtier a maintenu son avis « neutre », en soulignant l'impact que l'inflation des coûts va avoir sur les résultats. A noter que Barclays a également confirmé son avis « sous-pondérer » sur ING (+,% à , euros), avec un objectif légèrement remonté vers 10,7 euros afin de prendre en compte l'effet des rachats d'actions propres prévus pour les prochains mois.

Econocom (+,% à , euros) a été confirmé à « conserver » chez ING, l'objectif étant relevé de 3,1 vers 4,1 euros. Cette révision est intervenue suite à la publication de résultats globalement en ligne avec les attentes. "Les problèmes d'approvisionnement ont pesé sur le chiffre d'affaires, mais ce mouvement est en train de toucher à son terme. De manière plus significative, nous attendons à ce que le groupe annonce trois à quatre acquisitions durant le premier semestre 2022 (notamment en Allemagne, en France, aux Pays-Bas et en Espagne)."