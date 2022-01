L’œil du marché : "On attendait beaucoup de l'intervention de Jerome Powell et il n'a pas rassuré les investisseurs"

La Bourse de Paris évoluait en nette baisse de 1,09 % dans les premiers échanges jeudi, les investisseurs digérant avec difficulté la confirmation du nouveau cap monétaire de la Réserve fédérale américaine.

L'indice Bel 20 de la Bourse de Bruxelles perdait 0,40 % vers 10H00 (9H00 GMT) à 4 063.71 points et le Dax de la Bourse de Francfort chutait de 1,03 % à 15 300.68 points. De son côté, le FTSE-100 de la Bourse de Londres était affiché à +0,13 % à 7 479.50 points.

L'indice vedette CAC 40 cédait 75,76 points à 6.906,20 points peu avant 09H30, après avoir perdu 1,47 % à l'ouverture. La veille, il avait fortement rebondi de 2,11 %, après une chute de près de 4 % lundi.

"On attendait beaucoup de l'intervention de Jerome Powell", le président de la Fed, "et il n'a pas rassuré les investisseurs", résume Christian Parisot, du courtier Aurel BGC.

La réunion du comité de politique monétaire "a confirmé que la prochaine hausse de taux aura bien lieu en mars prochain (soit près de sept ans après le dernier relèvement) mais que le resserrement monétaire pourrait être plus rapide qu'anticipé par les investisseurs", juge John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.

La Fed est prête à réduire "plus tôt" et "peut-être plus vite" qu'après la crise de 2008 son bilan, gonflé par deux années d'achats d'actifs, a dit M. Powell.

Ce dernier est aussi resté flou sur la hauteur du relèvement des taux directeurs, n'excluant pas une remontée de 0,50 point de pourcentage tandis que les analystes prévoient moitié moins.

Les taux sur le marché obligataire américain se sont nettement redressés, proches de leur plus haut de la semaine dernière. Le marché de la dette français suivait, avec un rebond à 0,38 %, contre 0,34 % en clôture mercredi.

Le dollar s'est aussi renforcé avec ces perspectives. Les cours du pétrole demeurent tendus après le nouveau pic atteint mercredi, à plus de 90 dollars le baril pour le Brent, dans un contexte de fortes tensions géopolitiques, notamment en Ukraine.