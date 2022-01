Une semaine maussade se termine sur une nouvelle baisse pour les Bourses européennes

Après avoir perdu jusqu'à 2,31 % à 4 010,60 points, la Bourse de Bruxelles terminait sur une perte de 1,41%, le Bel 20 s'affichant à 4 047,55 points. Tous ses éléments étaient en baisse à l'exception de UCB (88,26) qui gagnait 0,62 % en compagnie de Galapagos (57,96) qui ajoutait 1,15 % aux 22,29 % engrangés la veille. A l'opposé, on remarquait le recul de 3,18 % de AB InBev (56,02) mais également les pertes de 3,46 % et 3,12 % de Aperam (49,60) et Melexis (90,10). KBC (76,58) et Ageas (42,59) valaient de même 2,27 % et 1,71 % de moins que la veille

La Bourse de Paris a conclu une semaine agitée sur une baisse de 0,82 %, les bons résultats de LVMH ne cachant pas les inquiétudes des investisseurs sur un durcissement des conditions monétaires de la Réserve fédérale américaine. L'indice vedette CAC 40 a reflué de 57,92 points à 6 965,88 points, mettant fin à trois séances de hausse. Sur la semaine, il a reculé de 1,45 %, plombé par sa chute de près de 4 % lundi. Depuis le 1er janvier, il a perdu 2,62 %.

A la Bourse de Francfort, le DAX retombait de 1,32 % à 15 318,95 points. Même constat pour la Bourse de Londres, le FTSE-100 lâchant 1,17 % à 7 466,07 points.

Valeurs de clôture du 28 janvier des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :