L'oeil du marché : "Ce qui fera vraiment la différence pour changer les conditions du marché, c'est la réduction des achats d'actifs, voire même un arrêt de la croissance"

Les Bourses européennes rebondissait ce mardi matin. Paris prenait plus de 1 %, tandis que Bruxelles était en hausse de 70 %.

La Bourse de Paris prenait 1,01 %, confirmant son rebond de la veille dans le sillage de Wall Street et après des commentaires rassurants de banquiers centraux américains. L'indice CAC 40 prenait 70,41 points à 7 069,61 points à 09H25. Lundi, il a gagné 0,48 %, clôturant le mois de janvier sur une perte de 2,15 % et juste en dessous des 7 000 points.

La Bourse de New York a également conclu dans le vert la dernière séance de janvier, soutenue par ses valeurs tech qui ont fait bondir le Nasdaq de plus de 3 %.

Après un mois janvier bien compliqué pour les marchés, perturbés par le durcissement monétaire à venir de la Réserve fédérale, les spéculations vont encore bon train sur le nombre potentiel de hausses de taux directeurs de la Fed en 2022.

Le marché s'attend désormais à minimum trois hausses au cours de l'année et certains analystes tablent jusqu'à sept relèvements.

Cependant les derniers commentaires de banquiers centraux américains ont apaisé un peu les tensions et permis aux indices américains de repartir de l'avant.

Le patron de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré qu'il n'était pas favorable à une hausse de 50 points de base le mois prochain, après avoir déclaré au Financial Times ce week-end que ses collègues ne l'avaient pas exclue.

Entre-temps, la présidente de la Fed de Kansas City, Esther George, a déclaré qu'il n'était "dans l'intérêt de personne d'essayer de bouleverser l'économie par des ajustements inattendus", et la responsable de la branche de San Francisco, Mary Daly, a ajouté que les mesures "doivent être graduelles et non perturbatrices".

"Ce qui fera vraiment la différence, c'est la réduction des achats d'actifs et, compte tenu de la forte augmentation du bilan de la Fed depuis mars 2020, même un arrêt de la croissance constituerait un changement brutal des conditions du marché", estime Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

Les investisseurs se tournent désormais vers les réunions des banques centrales européenne (BCE) et britannique (BoE), prévues jeudi.

La BCE devrait maintenir sa politique monétaire inchangée et s'abstenir pour l'instant d'ouvrir la voie à un relèvement des taux directeurs, mais la BoE pourrait décider de remonter à nouveau son taux directeur pour contrer l'inflation.

"Les marchés se posent de nombreuses questions", complète Tangi Le Liboux, stratégiste chez Aurel BGC, évoquant pêle-mêle la réunion de mercredi des pays exportateurs de pétrole, les tensions géopolitiques autour de l'Ukraine ou encore le tendance des marchés.

À 9H19 (8H19 GMT), le Bel 20 de la Bourse de Bruxelles suivait le même mouvement que Paris, en montant de 0,70 %, à 4 100,36 points. Le DAX de la Bourse de Francfort prenait quant à lui 0,94 %, à 15 617,05 points et le FTSE-100 de la Bourse de Londres, 0,77 %, à 7 522,05 points