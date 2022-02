Accueil Economie Placements & Marchés "La Bourse reste le meilleur moyen de se protéger contre l’inflation et la hausse des taux" Les gestionnaires anticipent la remontée des taux d’intérêt à court et à long terme. L’inflation grignote les patrimoines et force à user de nouvelles stratégies de protection dont une autre approche des achats en Bourse. Les gestionnaires ont commencé à ajuster leurs stratégies face à la normalisation des économies. ©Shutterstock Van Campenhout Patrick

L’inflation, même si elle est temporaire comme l’assure notamment la Banque centrale européenne (BCE), est bien là. Et, non contente de raboter le pouvoir d’achat des épargnants, elle met à mal les portefeuilles d’actions et d’obligations. La hausse des taux d’intérêt, orchestrée...