Montea : l'exposition sur la croissance du commerce en ligne est un atout pour la performance boursière Le groupe est également faiblement endetté, et la direction dispose donc de la marge de manœuvre pour accélérer ses investissements. Ce jeudi 10 février, Montea annoncera ses chiffres pour l'exercice 2021.

Montea faisait à l’origine partie du groupe Warehouses De Pauw, fondé en 1971 par Léonard De Pauw. Dans le courant des années 70, il s’est séparé en deux entités distinctes, avec WDP dirigé par Jos De Pauw, et Montea dirigé par Pierre De Pauw. Et comme son grand frère, Montea développe et loue des...