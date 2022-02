Le chiffre d'affaires de Lotus Bakeries a dépassé la barre des 750 millions d'euros en 2021

Le chiffre d'affaires de Lotus Bakeries a bondi de 13 % en 2021, atteignant 750,3 millions d'euros. Le bénéfice brut récurrent (Ebitda) a, lui, progressé de plus de 11% pour atteindre 151 millions d'euros tandis que le résultat net s'est élevé à 90,7 millions d'euros, informe l'entreprise, qui a publié ses résultats ce lundi.

C'est sans surprise son mythique Lotus Biscoff (anciennement Spéculoos) qui reste l'un des piliers de sa croissance. En 2021, cette branche a enregistré une hausse de 15 %. Le producteur de biscuits précise également que cette croissance se marque sur ses grands marchés, avec une progression à deux chiffres (plus de 10 %) aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Chine, en Corée du Sud, en Allemagne, en Espagne, en Italie, au Canada et en Australie.

Ses barres naturelles aux fruits ont également été un important levier de croissance en 2021 : Lotus Natural Foods a en effet enregistré une hausse de 20 %.

Grâce à l'évolution plus rapide que prévue de Lotus Biscoff, l'entreprise devrait pouvoir investir dès cette année davantage en Belgique et aux Etats-Unis. Au troisième trimestre 2022, une deuxième salle de préparation de pâtes et une nouvelle ligne de production de Biscoff Sandwich Cookie seront mises en service dans notre pays. Aux Etats-Unis, une nouvelle ligne de production de Lotus Biscoff permettra de doubler la capacité outre-Atlantique. Ce sont ainsi pas moins de 100 millions d'euros qui seront investis par Lotus Bakeries.

Après un dividende brut par action de 35,5 euros par action l'année dernière, l'entreprise devrait monter à 40 euros par action pour l'année 2021.