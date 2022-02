En queue de Peloton, l'entreprise continue de reculer en Bourse et s'apprête à licencier 2 800 personnes

Le spécialiste des vélos d'appartement et des tapis de course Peloton, dont la valeur boursière s'est effondrée ces derniers mois, a annoncé mardi le remplacement de son directeur exécutif, John Foley, la suppression de 2 800 postes et des réductions de coûts.

Co-fondateur de l'entreprise qu'il dirigeait depuis sa création, M. Foley, 51 ans, va être remplacé dès mercredi par Barry McCarthy, ancien directeur financier de Spotify et de Netflix. John Foley va néanmoins devenir président exécutif du conseil d'administration de Peloton. M. McCarthy va, lui, intégrer cette assemblée décisionnaire en tant que membre.

Les 2 800 emplois supprimés représentent environ 20 % des postes administratifs du groupe, mais Peloton précise ne pas toucher à sa liste d'entraîneurs dispensant des cours en ligne aux utilisateurs. L'entreprise va aussi mettre en pause la construction d'une nouvelle usine de fabrication dans l'Ohio, annoncée en mai dernier. Au total, Peloton cherche à économiser 800 millions de dollars de coûts annuels et à réduire d'environ 150 millions de dollars ses dépenses en capitaux en 2022.

Le groupe new-yorkais, qui fait face à un net ralentissement de la demande pour ses produits avec la levée des restrictions sanitaires et la sortie progressive de la pandémie, traverse une crise majeure.

Son action a fondu à Wall Street et s'échange actuellement plus de 460 % en dessous de son record, atteint en janvier 2021.

Des prévisions nettement revues à la baisse

Le mois dernier, un investisseur activiste, très remonté contre les déboires financiers de Peloton, a fait parvenir un courrier au conseil d'administration de Peloton pour exiger le départ immédiat de M. Foley et une vente de l'entreprise. Plusieurs médias américains ont fait état de l'intérêt du géant du commerce en ligne Amazon. Les noms de Nike et d'Apple ont également été évoqués.

Peloton a par ailleurs publié en avance mardi matin ses résultats trimestriels qui devaient initialement être communiqués après la clôture de Wall Street.

Le groupe a notamment nettement revu à la baisse ses objectifs financiers pour l'ensemble de l'année 2022, disant s'attendre à un chiffre d'affaires compris entre 3,7 milliards et 3,8 milliards de dollars contre une fourchette de 4,4 milliards à 4,8 milliards dans la précédente estimation.

Il prévoit de compter un peu moins de 3 millions d'abonnés à ses services de fitness à la fin de l'année, contre 3,35 millions à 3,45 millions espérés précédemment.

A Wall Street, l'action de Peloton baissait de 2,25 %, à 29,08 dollars dans les échanges électroniques précédant l'ouverture.