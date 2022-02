Le Bel 20 clôture en légère hausse, appréciant le petit répit accordé par le recul des prix du pétrole

La Libre Eco avec Belga et AFP

Le dossier ukrainien et l'inflation continuent toutefois à être une source d'incertitude pour les investisseurs.

Le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles et ses voisins européens étaient toujours partagés ce mardi à l'approche de la clôture. Notre indice ramenant finalement son avance à 0,52 % en s'inscrivant à 4 060,20 points avec 11 de ses éléments dans le vert. Ageas (45,57) se distinguait en tête avec un gain de 3,29 %, suivie des immobilières Aedifica (93,50) et Cofinimmo (114,10), qui récupéraient 1,80 % et 2,42 %, WDP (34,88) cédant par contre 1,13 %.

La Bourse de Paris a également fini en légère hausse. L'indice CAC 40 a clôturé en progression de 19,16 points à 7 028,41 points, au lendemain d'une hausse de 0,83 % dans un marché volatil.

La Bourse de Londres terminait en très légère baisse de 0,08 %, à 7 567,07 points, à l'inverse de la Bourse de Francfort qui voyait son indice DAX monter de 0,24 %, à 15 242,38 points.

Valeurs de clôture du mardi 8/02 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev + 54,54 (53,79)

Ackermans + 171,00 (169,20)

Aedifica + 93,50 (91,85)

Ageas + 45,57 (44,12)

Aperam - 51,84 (52,26)

arGEN-X - 247,80 (252,60)

Cofinimmo + 114,10 (111,40)

Colruyt - 35,45 (35,60)

Elia - 113,80 (114,10)

Galapagos - 58,52 (59,05)

GBL + 93,48 (93,08)

KBC + 80,14 (78,42)

Melexis + 88,25 (87,40)

Proximus + 18,11 (18,02)

Sofina - 343,00 (344,60)

Solvay + 109,15 (107,65)

Telenet - 33,40 (33,52)

UCB - 87,50 (88,94)

Umicore + 32,59 (32,41)

WDP - 34,88 (35,28)

L'avis du broker sur Lotus Bakeries, Mithra et Oxurion :

Lotus Bakeries (-0,6 % à 5390 euros) a été confirmé à "acheter" chez Berenberg, l'objectif de cours étant toutefois ajusté à la baisse de 6 600 vers 6 400 euros suite à la légère baisse des attentes bénéficiaires pour 2022 et 2023. L'analyste est toutefois optimiste suite à la publication des derniers résultats, avec une croissance forte tant dans les marchés historiques que dans les marchés auxquels le groupe s'est attaqué plus récemment. "Nous estimons que la croissance devrait continuer à dépasser 10 % au moins jusqu'en 2024, avec une valorisation qui va donc rester soutenue ".

Mithra(+2,3 % à 20,1 euros) a vu son objectif descendre de 36 vers 33 euros chez KBC Securities, la recommandation étant toutefois maintenue inchangée à "conserver". L'analyste estime que l'accord de financement passé avec Goldman Sachs pourrait entraîner une éventuelle dilution de 7 % pour les actionnaires actuels. A noter que Kepler Cheuvreux avait pour sa part récemment relevé son objectif de 35 vers 38 euros suite aux résultats cliniques positifs pour le Donesta, avec un avis confirmé à "acheter".

Oxurion(+2,4% à 1,71 euros) a vu sa couverture reprise par Degroof Petercam avec un avis "acheter", l'objectif de cours étant fixé à 2,12 euros. L'analyste a revu ses attentes bénéficiaires suite à une visite réalisée chez l'entreprise, et intégrant également l'impact dilutif de l'émission d'un emprunt convertible en actions. "Notre avis favorable est également la conséquence du très fort recul du titre durant les six derniers mois, qui laisse désormais suffisamment de place pour un avis favorable".