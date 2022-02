Le prix de l'aluminium grimpe et flirte avec ses niveaux les plus hauts

Le prix de l'aluminium s'est approché de son niveau le plus élevé depuis treize ans, après que la banque américaine Goldman Sachs a prédit que le prix continuera à augmenter en raison des problèmes d'approvisionnement de la Chine vers l'Europe. Les prix de l'aluminium ont déjà augmenté de plus de 10 % cette année à Londres. "Les marchés de l'aluminium voient les prix augmenter fortement cette année, en raison de pénuries simultanées en Chine et à l'étranger, alors que les stocks étaient déjà faibles", explique Nicholas Snowdon, analyste chez Goldman. Les épidémies locales de coronavirus et les mesures de quarantaine associées en Chine perturbent notamment l'approvisionnement.

Le prix de l'aluminium a augmenté de 2,3 % pour atteindre 3 205 dollars la tonne à Londres mardi matin. Il s'est ainsi rapproché du pic de 3 229 dollars par tonne atteint en octobre. Il s'agissait du prix le plus élevé depuis 2008.