Les prix du baril de pétrole reculent de plus de 2 %

Le prix du pétrole brut a baissé ce mardi. Le prix d'un baril américain (WTI) a atteint 90 dollars sur les marchés internationaux. Les traders estiment désormais que le conflit en Ukraine ne va pas aller vers l'escalade et tournent leur regard vers l'Iran où un accord nucléaire semble en vue. L'Iran serait en mesure de fournir à nouveau du pétrole, renforçant ainsi l'offre. L'OPEP et ses partenaires ont déjà promis de produire plus de pétrole, mais par le passé, ils n'ont pas toujours été en mesure de tenir leur promesse. La Libye, entre autres, est aux prises avec des problèmes de production.

Ces dernières semaines, les tensions autour de l'Ukraine, où la Russie a posté des milliers de soldats à la frontière, ont provoqué une forte hausse des prix du pétrole.

Mais mardi à 14h15 GMT, le pétrole WTI a chuté de près de 2,22 % à 89,61 dollars le baril. Le prix du pétrole Brent de la mer du Nord, est tombé en dessous de 91 dollars le baril à 90,75 dollars (-2,37 %).