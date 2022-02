L’œil du marché : "Le marché reprend son souffle après une semaine agitée"

La Bourse de Paris progressait de 0,65 % dans les premiers échanges, dans la lignée de la veille, avant de nombreux résultats d'entreprises et un indicateur de l'inflation aux États-Unis plus tard dans la semaine. L'indice CAC 40 montait de 45,43 point à 7 054,68 points vers 09H25.

Profitant de l'accalmie sur les actualités majeures, les investisseurs se préparent à la prochaine vague des résultats d'entreprises, et à un indicateur de l'inflation aux États-Unis plus tard dans la semaine."Petite pause: c'est le thème sur le marché, qui reprend son souffle après une semaine agitée", et qui a vu les cours baisser estime Christian Parisot pour le courtier Aurel BGC.

Avant une série de résultats, notamment jeudi, BNP Paribas a ouvert le bal sur le CAC 40, mais son quatrième trimestre a déçu les investisseurs. La banque reculait nettement dans les premiers échanges.

Le contexte macroéconomique demeure aussi changeant. "Dans l'ensemble, les marchés et les investisseurs s'habituent à l'idée de taux plus élevés de la part des banques centrales, tandis que le risque d'une inflation plus longue et plus persistante incite les investisseurs à recalibrer leur portefeuille", explique Michael Hewson, de CMC Markets.

Ce changement d'environnement de marché a provoqué de nombreuses turbulences et des séances volatiles depuis le début de l'année. Les investisseurs sont toujours à l'affût de signes pour deviner le calendrier et l'amplitude des hausses de taux des banques centrales.

La Bourse de Francfort ouvrait également dans le vert, le DAX avançant de 0,55 % à 15 290,84 points. Même dynamisme à la Bourse de Londres, le FTSE-100 grimpant de 0,64 % à 7 621,92 points. Le départ était plus discret mais positif tout de même à la Bourse de Bruxelles, le Bel 20 s'appréciant de 0,17 % à 4 045,93 points.