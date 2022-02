La Bourse de Bruxelles termine en hausse, repassant au-dessus des 4100 points

Notre indice à la Bourse de Bruxelles restait légèrement à la traîne en regagnant 1,08 % à 4 103,97 points avec 16 de ses éléments en hausse toujours emmenés par arGEN-X (257,80) qui regagnait 4,04 %. Aperam (53,26) suivait avec un gain de 2,74 %, les immobilières Aedifica (96,50) et Cofinimmo (116,40) regagnant 3,21 % et 2,02 %. Sofina (351,00) et GBL (94,86) remontaient de 2,33 % et 1,48 %, Melexis (89,70) et Elia (115,80) s'appréciant de 1,64 % et 1,76 %.

La Bourse de Paris a clôturé en forte hausse de 1,60 %, profitant d'une détente des taux obligataires pour repartir de l'avant après avoir été chahutée par les discours des banques centrales. L'indice vedette CAC 40 a avancé de 112,20 points à 7 140,61 points, après deux séances de progression.

Comme ses voisins, la Bourse de Londres terminait également en hausse (+1,01 %, à 7 643,42 points), tout comme la Bourse de Francfort (+1,57 %, à 15 482,01 points).

Valeurs de clôture du mercredi 9/02 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev - 53,93 (54,54)

Ackermans + 171,80 (171,00)

Aedifica + 96,50 (93,50)

Ageas - 45,53 (45,57)

Aperam + 53,26 (51,84)

arGEN-X + 257,80 (247,80)

Cofinimmo + 116,40 (114,10)

Colruyt + 35,72 (35,45)

Elia + 115,80 (113,80)

Galapagos + 58,69 (58,52)

GBL + 94,86 (93,48)

KBC + 81,30 (80,14)

Melexis + 89,70 (88,25)

Proximus + 18,28 (18,11)

Sofina + 351,00 (343,00)

Solvay + 110,50 (109,15)

Telenet - 33,40 (33,40)

UCB - 86,56 (87,50)

Umicore + 32,96 (32,59)

WDP + 35,18 (34,88)

L'avis du Broker sur D'Ieteren, Mithra et Lotus Bakeries :

D'Ieteren (+4,01 % à 153.000 euros) a été confirmé à "acheter" chez ING, l'objectif de cours étant remonté de 142 vers 208 euros. Cette révision est liée à la performance opérationnelle étincelante de Belron (Carglass), mais l'analyste souligne également la bonne résistance des autres participations telles que D'Ieteren ou Moleskine. La décote est retombée vers 35 % par rapport à la valeur d'inventaire, un niveau qui reste suffisant pour maintenir une recommandation favorable sur le holding. "La récente baisse du cours constitue une opportunité pour entrer dans D'Ieteren à un niveau attractif".

Mithra (+4,23 % à 20.950 euros) a été maintenu à "acheter" chez Berenberg, l'objectif grimpant de 37 vers 41 euros. Suite à une rencontre récemment organisée avec le groupe, l'analyste souligne que la direction s'est montrée assez optimiste. "Il ressort que le groupe pharmaceutique est fortement sous-évalué", avec un chiffre d'affaires qui devrait progresser fortement dans le courant de l'année en cours suite au lancement du contraceptif Estelle dans la plupart des grands marchés, avec un résultat net qui devrait sortir du rouge.

Lotus Bakeries (-0,74 %, à 5 350.000 euros) a vu ses objectifs relevés à deux reprises, vers 5450 euros chez Degroof Petercam et vers 5750 euros chez KBC Securities, les deux maisons maintenant leur recommandation à "conserver". Ces révisions font suite à l'annonce des résultats annuels plus tôt dans la semaine. Après un exercice 2021 jugé excellent, les analystes estiment que le groupe devrait être en mesure de répercuter la hausse des matières premières sur ses prix de vente.