L’œil du marché : "Le pic d'inflation n'est pas encore derrière nous aux Etats-Unis"

La Bourse de Paris était quasi stable (+0,06 %), figée avant la publication très attendue des chiffres de l'inflation américaine et ce malgré des résultats d'entreprises très fournis. A 09H30 l'indice vedette CAC 40 montait de 4,13 points à 7 135,01 points, après avoir progressé de 1,46 % mercredi.

La séance du jour sera dominée par la publication, en milieu de journée, des chiffres de l'inflation de janvier aux Etats-Unis, qui pourrait atteindre 7,3 % sur un an selon les anticipations des analystes."Il n'est pas exclu que le chiffre final soit un peu plus élevé", préviennent les analystes de Saxo Banque. Selon eux, "le pic d'inflation n'est pas encore derrière nous aux Etats-Unis": la "boucle prix-salaire s'intensifie" et les "perturbations du commerce international perdurent".

Les banques centrales annoncent à tour de rôle un resserrement de leurs politiques monétaires pour contrer la hausse des prix, qui a atteint 7 % en 2021, le rythme le plus rapide en près de quatre décennies.

Face à ces chiffres, la Réserve fédérale a déjà amorcé la réduction de son soutien monétaire, mis en place au moment de la crise liée à la pandémie pour soutenir les marchés et qui a permis à ces derniers de réaliser des progressions substantielles l'année passée.

A la

Bourse de Francfort

, le DAX avançait de 0,66 % à 15 583,76 points. La

Bourse de Bruxelles

s'appréciait de 0j61 %, le Bel 20 s'affichant à 4 129,18 points. Le départ était également positif à la

Bourse de Londres

, où le FTSE-100 grappillait 0,18 % à 7 656,80 points.