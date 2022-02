Les Bourses européennes clôturent leur dernière séance de la semaine dans le rouge

Le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles confirme un recul de 1,03 % à 4 080,41 points après avoir montré une grande nervosité à l'ouverture de Wall Street. Seize éléments de notre indice étaient en baisse, emmenés par les immobilières où WDP (34,58) et Cofinimmo (116,50) abandonnaient 3,19 % et 2,51 %, Aedifica (97,85) perdant 1,66 %. Colruyt (36,31) se démarquait par une hausse de 1,25 % alors que AB InBev (55,86) et KBC (79,06) reculaient de 0,11 % et 0,98 %, Ageas (44,80) étant finalement inchangée.

De son côté, la Bourse de Paris a terminé en net repli de 1,27 %. L'indice vedette CAC 40 a cédé 89,95 points à 7 011,60 points, au lendemain d'une baisse de 0,41 % mettant fin à trois séances de hausse consécutive.

Comme ses voisins, le FTSE-100 de la Bourse de Londres terminait en baisse également (-0,15 %, à 7 661,02 points) tout comme la Bourse de Francfort qui voyait son DAX diminuer de 0,42 %, à 15 425,12 points.

Valeurs de clôture du vendredi 11/02 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :