Bourse, pétrole, énergie... Les tensions en Ukraine affolent les marchés

Les marchés boursiers n’aiment pas les bruits de bottes, on le sait. Et ce lundi, la preuve en est faite une fois encore, avec une très forte chute des indices en Asie d’abord, puis sur les places européennes avec un indice paneuropéen Eurostoxx en chute de près de 3 % peu après l’ouverture des marchés.

Dans le sens contraire, les investisseurs tentent de se couvrir contre une flambée des prix des matières premières, énergie en tête. Le baril de pétrole brut coté aux États-Unis dépassait le cap des 100 dollars pour la première fois depuis 2014, selon l’agence Bloomberg qui notait au passage que ce rebond est de nature à nourrir les tensions inflationnistes actuelles. La banque américaine JP Morgan Chase avertissait dans la foulée du risque de voir le baril poursuivre sa hausse alors que celle-ci donnerait un coup d’arrêt à la reprise économique en cours. Directement lié à cette évolution et aux menaces de conflit en Ukraine, les prix du MWh bondissaient à 88 euros (+14 %) avant de se tasser légèrement.

En Bourse, seules les valeurs du secteur de l’énergie parviennent à tenir le cap dans une volatilité exacerbée. Les bancaires et les valeurs de l’assurance sont dans le viseur des vendeurs, tout comme les valeurs du transport et du tourisme. À la Bourse de Bruxelles, toutes les valeurs composant l’indice Bel 20 sont dans le rouge depuis l’ouverture, Solvay et Umicore étant en tête des reculs avec plus de 4 % de pertes, et un repli de l’indice de l’ordre de 2,70 %.

La Bourse de Moscou faisait également piètre figure avec une chute de 4,89 % de son indice directeur, alors que le rouble poursuivait sa chute sur le marché des changes. L’euro perdait pour sa part un tiers de pour-cent face au dollar.