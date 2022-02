Les tensions en Ukraine font chuter les Bourses européennes, le Bel 20 se maintient in extremis au-dessus des 4 000 points

A l'image de ses voisines européennes, la Bourse de Bruxelles terminait largement dans le rouge, le Bel 20 reculant de 1,85 % à 4 004,89 points avec tous ses éléments dans le rouge. Deux de ceux-ci terminaient sur des pertes de plus de trois pour-cent, Solvay (106,30) et Umicore (32,33) reculant de 3,36 % et 3,15 %. KBC (76,84) et Ackermans (166,10) suivaient avec des moins-values ramenées à 2,81 % et 2,87 %, AB InBev (54,47) et Ageas (44,24) abandonnant 2,49 % et 1,25 %.

La Bourse de Paris a subi de lourdes pertes, craignant que les tensions au sujet de l'Ukraine, qui ont encore augmenté pendant le week-end, ne dégénèrent en conflit armé. L'indice vedette CAC 40 a perdu 159,40 points, soit 2,27 %, à 6 852,20 points. Il subit ainsi une troisième séance de baisse consécutive, après avoir déjà cédé la semaine dernière 1,27 % vendredi et 0,41 % jeudi.

A la Bourse de Francfort, le DAX chutait lui-aussi de 2,02 % à 15 113,97 points. La Bourse de Londres ne faisait pas beaucoup mieux, le FTSE-100 lâchant 1,69 % à 7 531,59 points.

Valeurs de clôture du 14 février des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :