L'Inde va vendre 5 % d'un géant de l'assurance-vie dans ce qui pourrait devenir la plus grosse capitalisation boursière du pays

L'Inde va vendre 5 % du géant de l'assurance-vie LIC (Life Insurance Corporation of India) dans ce qui pourrait devenir la plus grosse capitalisation boursière du pays, selon un document réglementaire déposé dimanche.

Le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi compte sur cette opération pour remettre à flot les finances publiques. Il souhaite attirer en Bourse de nombreux primo-investisseurs dans un pays où moins de 5 % des habitants investissent dans des actions. Un pas de plus dans sa politique de "modernisation" du pays.

Créé en 1956 par la nationalisation et la fusion de 245 compagnies d'assurances et de prévoyance, le géant de l'assurance-vie LIC détient encore 64 % de ce marché malgré une rude concurrence depuis les années 2000. Il emploie plus de 100.000 personnes et gère l'équivalent de 432 milliards d'euros de fonds d'assurance-vie, soit près de 16 % du PIB indien.

"Bijou de famille"

LIC est considéré comme l'un des plus beaux "bijoux de famille" du sous-continent indien, fait valoir l'analyste financier Srinath Sridharan. "S'ils parviennent à gérer une grande institution comme celle-ci tout en attirant des actionnaires minoritaires, alors ce sera encore plus facile pour eux de le faire avec des institutions moyennes ou petites".

L'Inde prévoit de battre le record de croissance mondial sur l'exercice 2022-2023, avec toutefois un ralentissement, selon le dernier rapport économique du gouvernement, tablant sur les progrès de la vaccination contre le Covid-19 et la vigueur des exportations.

Cependant, des économistes estiment que les prévisions du gouvernement pèchent par "excès d'optimisme", si l'on tient compte de la forte inflation, du taux de chômage, entre autres défis auxquels l'économie reste confrontée.