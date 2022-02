Potentielle invasion russe en Ukraine : le Bel 20 perd plus de 2,5 % en 15 minutes

Ailleurs en Europe - à Amsterdam, Paris et Francfort - les indices boursiers étaient également inférieurs de plus de 2 %. En Asie aussi, les bourses ont terminé dans le rouge.

Les bourses européennes ont ouvert en forte baisse ce lundi, en raison des tensions croissantes autour de l'Ukraine. Le Bel 20 à Bruxelles a perdu plus de 2,5 % après environ 15 minutes de négociations. L'indice star a franchi la barre des 4 000 points : les vingt actions sont dans le rouge. Les pertes s'accumulent également sur le marché plus large de Bruxelles. Même D'Ieteren, qui a annoncé un rachat important avant la bourse, n'a pas été récompensé et s'est retrouvé dans le rouge de 2,6 %.

Les prix du pétrole et du gaz étaient en forte hausse ce lundi matin, en raison des tensions géopolitiques croissantes. La Russie est un important fournisseur de gaz en Europe. En outre, les analystes mettent également en garde contre un "choc" sur le marché alimentaire, l'Ukraine et la Russie étant d'importants fournisseurs de blé et d'orge. La semaine dernière, les prix de ces matières premières sur les marchés internationaux ont déjà connu la plus forte hausse depuis novembre. Le maïs et le soja deviennent également plus chers. "L'impact sur l'inflation irait au-delà du pétrole et du gaz", a déclaré un analyste à l'agence de presse financière Bloomberg.

Cette semaine devrait être décisive dans le conflit autour de l'Ukraine. Selon les États-Unis, une invasion russe est imminente, alors que le Kremlin continue de nier qu'il envahirait son voisin.