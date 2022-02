Les marchés européens repartent de l'avant, le Bel 20 remonte au-delà des 4 050 points

A la Bourse de Bruxelles, le Bel 20 se refaisait une santé en avançant de 1,56 % à 4 067,53 points avec tous ses éléments en hausse dans le sillage de Umicore (33,86) et Melexis (87,45) qui rebondissaient de 4,73 % et 3,37 %. AB InBev (55,25) regagnait 1,43 % tandis que KBC (77,10) et Ageas (44,73) remontaient de 0,34 % et 1,11 %. Solvay (108,95) et UCB (86,14) valaient 2,49 % et 1,41% de plus que la veille, arGEN-X (257,80) et Galapagos (58,69) regagnant 2,18 % et 2,25 %.

La Bourse de Paris a repris des couleurs mardi (+1,86 %) grâce à l'apaisement des tensions entre la Russie et l'Ukraine, qui a focalisé l'attention des investisseurs et relégué au second plan une mesure de l'inflation mi-figue, mi-raisin aux États-Unis. L'indice CAC 40 a regagné une partie du terrain perdu lundi (-2,27 %) et vendredi (-1,27 %), reprenant 127,77 points à 6 979,97 points.

A la

Bourse de Francfort

, le DAX bondissait lui aussi de 1,98 % pour remonter à 15 412,71 points. La

Bourse de Londres

accompagnait le mouvement, le FTSE-100 s'appréciant de 1,03 % à 7 608,92 points.

Valeurs de clôture du 15 février 2022 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :