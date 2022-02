La Bourse de Bruxelles sort de la mêlée et bondit au-delà des 4 100 points

Alors que ses voisins européens se retrouvaient partagés parallèlement à l'ouverture en baisse de Wall Street, toujours inquiète face aux tensions en Ukraine, la Bourse de Bruxelles se distinguait, le Bel 20 confirmant une nouvelle remontée de 0,95 % à 4 106,15 points. Seize de ses éléments étaient en hausse, la vedette revenant à Umicore (35,50) et ses résultats record, avec une avance finale de 4,84 % et un bond de 8,65 % en séance. AB InBev (56,30) et Ackermans (171,40) suivaient avec des gains de 1,90 % et 1,78 %, les SIR Aedifica (98,95) et WDP (35,46) remontant de 1,75 % et 2,01 %.

La Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,21 %, affaiblie en deuxième partie de séance par les tensions sur l'Ukraine et dans l'attente de la publication du compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la Fed. L'indice vedette CAC 40 a perdu 14,99 points à 6.964,98 points. La veille il avait rebondi de 1,86%, après une forte baisse de 2,27% lundi.

La Bourse de Francfort reculait également de 0,28 %, le DAX retombant à 15 370,30 points après les solides gains enregistrés la veille. La Bourse de Londres faisait du surplace (-0,07 %), le FTSE-100 s'affichant à 7 603,78 points.

Valeurs de clôture du mercredi 16/02 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :