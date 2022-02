Les Bourses européennes trébuchent et perdent à nouveau des plumes

Déjà sur la défensive jeudi matin, la Bourse de Bruxelles et ses voisins européens s'enfoncaient davantage parallèlement à l'ouverture en nette baisse de Wall Street. Le Bel 20 abandonnait finalement 0,89 % à 4 069,47 points avec 16 de ses éléments dans le rouge et, malgré le soutien de Umicore (36,59) qui se démarquait par une nouvelle hausse de 3,07 %. Aperam (50,52) était en tête avec un recul de 3,26 % tandis que les poids-lourds AB InBev (55,87) et KBC (74,90) abandonnaient 0,76 % et 1,81 % en compagnie de Ageas (43,45), négative de 2,03 %.

La Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,26 %, restant sur la défensive en observant l'évolution des tensions en Ukraine. L'indice vedette CAC 40 a perdu 18,16 points à 6 946,82 points. La veille il avait reculé de 0,21 %.

A la Bourse de Francfort, le DAX cédait 0,67 % à 15 267,63 points. La Bourse de Londres était également dans le rouge et perdait 0,87 %, le FTSE-100 s'affichant à 7 537,37 points.

Valeurs de clôture du jeudi 17/02 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles. Entre parenthèses, les cours de la séance précédente :

AB InBev - 55,87 (56,30)

Ackermans - 170,70 (171,40)

Aedifica - 97,95 (98,95)

Ageas - 43,45 (44,35)

Aperam - 50,52 (52,22)

arGEN-X - 255,90 (259,50)

Cofinimmo - 116,10 (117,90)

Colruyt = 36,24 (36,24)

Elia + 117,30 (116,90)

Galapagos + 59,27 (59,20)

GBL - 93,76 (94,88)

KBC - 74,90 (76,28)

Melexis - 86,40 (88,15)

Proximus - 18,06 (18,29)

Sofina - 344,20 (350,20)

Solvay - 109,75 (110,90)

Telenet - 31,82 (31,94)

UCB - 86,56 (86,82)

Umicore + 36,59 (35,50)

WDP - 35,20 (35,46)

L'avis du Brokers pour Umicore, Ter Beke et Melexis

Umicore (+3,07 % à 36,59 euros) a été confirmé à « sous-performer » chez Jefferies, l'objectif étant relevé vers 26 euros afin de prendre en compte l'augmentation de la capacité de production. Cette révision fait suite à l'annonce des résultats pour l'exercice 2021, à l'issue desquels l'analyste a décidé de légèrement remonter ses attentes pour le résultat opérationnel. "Nos attentes restent toutefois très largement en dessous des objectifs de la direction à l'horizon 2024."

Ter Beke (+2,91 % à 106 euros) a été confirmé à « conserver » chez Degroof Petercam, qui a descendu son objectif de 130 vers 110 euros. Cette révision est intervenue suite à l'annonce d'un résultat opérationnel inférieur aux attentes pour l'exercice écoulé, et d'un conflit avec un important client dans le domaine des plats préparés. "Il s'agit d'une mauvaise surprise, qui entache à nouveau la réputation du groupe", souligne l'analyste. "Nous ne sommes plus aussi certains que le groupe va enregistrer une amélioration de ses résultats en 2022."

Melexis (-1,99 % à 86,40 euros) a reçu un premier avis « sous-performer » de la part de Jefferies, l'objectif étant fixé à 65 euros. Les analystes pointent que l'activité du groupe est encore trop fortement exposée sur les véhicules à combustion. "Même si les perspectives de long terme restent favorables, avec une augmentation du contenu en microprocesseurs dans les voitures, nous attendons une pression négative sur la rentabilité à partir de 2023."