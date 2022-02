Fin de semaine dans le rouge pour les Bourses européennes, avec un Bel 20 sous les 4 050 points

A la Bourse de Bruxelles, le Bel 20 enregistrait un recul de 0,60 % à 4 045,10 points, avec 15 de ses éléments dans le rouge. arGEN-X (247,90) et Melexis (84,00) en tête avec des reculs de 3,13 % et 2,78 % alors que les résultats de Proximus (18,60) étaient salués par un gain de 2,99 %. AB InBev (55,82) avait viré de 0,09 % à la baisse, KBC (74,42) et Ageas (42,75) cédant de même 0,64 % et 1,61 % en compagnie des immobilières qui terminaient de 0,17 % à 0,87 % dans le rouge.

La Bourse de Paris a conclu légèrement dans le rouge (-0,25 %) une semaine très agitée sur le front géopolitique qui a mis les nerfs des investisseurs à rude épreuve. L'indice CAC 40 a terminé en repli de 17,19 à points à 6 929,63 points, enregistrant sa troisième séance de baisse consécutive. Sur la semaine, la cote parisienne affiche une perte de 1,17%.

Du côté de la Bourse de Francfort, le DAX dévissait (-1,47 %) pour terminer la semaine à 15 042,51 points. La Bourse de Francfort accusait également un recul de 0,32 %, le FTSE-100 retombant à 7 513,62 points.

Valeurs de clôture du 18 février des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :