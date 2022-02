Le métal jaune a retrouvé en partie sa qualité de valeur refuge, ces derniers mois. L’once d’or est au plus haut sur un an, et sa progression est clairement liée aux craintes des investisseurs. Mais jusqu’à présent, les achats semblaient plutôt destinés à couvrir les patrimoines concernés contre les ravages de l’inflation, dans un contexte de taux d’intérêt au plancher. Pour les personnes ayant connu des conflits armés ou la perte de valeur des devises, l’or reste à la fois une sorte d’assurance, et surtout un puissant anxiolytique… Par ailleurs, l’achat et la vente d’or ne sont soumis à aucune taxe spécifique.

Les cryptomonnaies en baisse

Très appréciées par un public d’investisseurs plus jeunes, les cryptomonnaies ont malheureusement assez mal résisté à la conjoncture marquée par l‘aversion au risque, et à la correction des cours des valeurs risquées. On l’a vu ces derniers mois avec la baisse des cours des valeurs technologiques cotées en Bourse. Mais aussi l’évolution erratique des cryptos, bitcoin en tête. Sur les 7 derniers jours, le bitcoin et les principaux cryptoactifs ont reculé de plus de 15 %. Le bitcoin se traite à la moitié de sa valeur en novembre dernier.

Acheter au son du canon ?

Pour Thomas Planell (DNCA) l’histoire montre "qu’acheter des actions en Bourse aux premiers jours d’un conflit est souvent payant", ce qui valide le dicton boursier "acheter au son du canon, vendre au son du clairon". Non seulement, note-t-il, les marchés résistent aux conflits, mais ils sont même dans le vert dans les 90 jours qui suivent les premiers coups de canon. Au-delà, explique-t-il sur base d’une analyse historique, entre 6 mois et un an après le début des hostilités, l’espérance mathématique de gain augmente.