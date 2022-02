Les Bourses européennes gardent la tête hors de l'eau en dépit de la crise ukrainienne

Les Bourses européennes ont terminé en faible baisse, partagées entre des données économiques solides et le risque que la situation ne s'envenime en Ukraine.

Après avoir chuté de plus de deux pour cent mardi matin à la suite de l'évolution de la crise ukrainienne, le Bel 20 et ses voisins européens devaient effacer leurs pertes et évoluer de peu dans le vert parallèlement au début de séance partagé à Wall Street. Ils étaient finalement partagés, le Bel 20 de la Bourse de Bruxelles cédant 0,25 % à 3.959,15 points, avec 13 de ses éléments en baisse.

La Bourse de Paris a fini à l'équilibre en dépit d'un trou d'air en début de séance, partagée entre des données économiques solides et le risque que la situation ne s'envenime en Ukraine. Après une ouverture en forte baisse, l'indice phare parisien CAC 40 a tergiversé avant de terminer quasiment inchangée à -0,01 % à 6.787,60 points contre 6.788,74 points la veille.

L'indice Dax de la Bourse de Francfort perdait 0,26 % à 14 693.00 points, et le FTSE-100 de la Bourse de Londres se maintenait à +0,13 % à 7 494.21 points.

Valeurs de clôture du 22 février 2022 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev + 54,42 (54,39)

Ackermans - 165,10 (167,10)

Aedifica - 96,00 (96,15)

Ageas - 41,88 (42,13)

Aperam + 49,45 (48,73)

arGEN-X + 245,40 (242,50)

Cofinimmo - 113,50 (114,30)

Colruyt - 34,89 (35,65)

Elia - 113,60 (115,10)

Galapagos + 58,06 (57,43)

GBL - 92,14 (92,18)

KBC - 72,00 (73,08)

Melexis = 81,85 (81,85)

Proximus - 18,25 (18,65)

Sofina + 336,20 (332,40)

Solvay - 105,35 (106,20)

Telenet - 30,86 (31,12)

UCB + 87,32 (86,68)

Umicore - 35,38 (35,65)

WDP - 34,20 (34,36)

Avis des brokers pour Umicore, Aedifica et UCB :

Umicore (-0,8 % à 35,38 euros) a été confirmé à "conserver" chez Deutsche Bank, le banquier abaissant son objectif de 44 vers 40 euros après avoir mis à jour son modèle de valorisation suite à la récente publication des résultats pour le deuxième semestre 2021. "Nous continuons de penser que la croissance des résultats risque d'être impactée par la pression sur les marges dans le domaine des cathodes ainsi que par la normalisation des marges dans le recyclage de métaux industriels (après les sommets atteints en 2021)". A noter que Degroof Petercam a également descendu son objectif de 43 vers 41 euros, avec un avis maintenu à "conserver".

Aedifica(-0,2 % à 96 euros) a vu sa recommandation remontée de "conserver" vers "acheter" chez Degroof Petercam, avec un objectif passant de 118 vers 119 euros. L'analyste se montre optimiste pour l'exercice qui vient de commencer, et estime que la récente pression sur le titre ne se justifie pas vraiment. "Ce recul a ouvert un potentiel haussier significatif par rapport à notre objectif, de sorte qu'un avis plus favorable se justifie désormais".

UCB (+0,7 % à 87,32 euros) a enregistré deux baisses au niveau de ses objectifs, de 124 vers 122 euros chez Berenberg et de 130 vers 120 euros chez ING, les deux maisons confirmant leur recommandation "acheter". Chez ce dernier courtier, la révision se justifie par la baisse des valorisations au niveau sectoriel, tandis que l'avis reste très favorable quant aux perspectives du Bimekizumab. "Il y a également du potentiel pour surprendre favorablement le marché dans le reste du pipeline", souligne encore l'analyste.