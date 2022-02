Tensions en Ukraine : Les marchés financiers s’attendent à de fortes secousses

La situation dans l’est de l’Ukraine a déjà été partiellement anticipée par les gestionnaires financiers, mais elle devrait se traduire ce mardi par une secousse de grande ampleur, en Bourse, sur le marché des changes et celui des matières premières.

Aux premières heures de la journée, le ton a été donné par le repli marqué des places boursières asiatiques de référence, Tokyo reculant de 1,71 % et Hong Kong de 3 %.

Les places européennes sont évidemment attendues en forte baisse, et aux États-Unis, les contrats sur indices qui préfigurent la tendance des marchés, sont nettement en recul, les "futures" sur le Nasdaq montrant déjà un repli de 2,3 %.

Dans l’attente de l’ouverture de Wall Street, la volatilité sera de mise sur les marchés boursiers du Vieux Continent.

Hausse des prix et baisse des rendements

Sur le front des changes, les cambistes achètent à nouveau du franc suisse et du yen, à la recherche de la sécurité. Et l’on s’attend à une forte demande d’obligations de qualité. Ce qui devrait se traduire par une hausse des prix et un recul mécanique des rendements.

Dans le même contexte, les contrats sur le pétrole sont à nouveau en hausse, tout près des 100 dollars le baril, et l’once d’or a repris sa progression. Témoin de la fébrilité des opérateurs, le bitcoin fait également l’objet de dégagements.