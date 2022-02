Accueil Economie Placements & Marchés Le climat, ce n’est pas que les énergies vertes ! La transition énergétique engendre d’énormes dépenses. Les investisseurs sont aussi concernés. On peut s’attendre à un véritable engouement pour les investissements orientés vers des solutions au dérèglement climatique dans les années à venir, comme les produits d'isolation. ©Shutterstock Isabelle de Laminne

Selon des données fournies par l’Onu en 2021, les sept années les plus chaudes ont été enregistrées depuis 2015. Les glaciers fondent de plus en plus rapidement. Le...