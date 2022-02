Les Bourses européennes clôturent en baisse, après le durcissement des sanctions contre la Russie

La Bourse de Paris a clôturé en baisse de 1,39 %. L'indice vedette CAC 40 a nettement baissée de 93,60 points à 6 658,83 points.

À la Bourse de Bruxelles, l'évolution de la crise ukrainienne devait faire fluctuer l'indice Bel 20 dans la nervosité entre un plus-bas à 3 974,67 points et un plus-haut à 4 019,42 points avant de terminer à 4 014,02 points, en baisse de 1,16 %. Onze de ses éléments terminaient dans le rouge, emmenés par AB InBev (55,14) et KBC (64,52) qui chutaient de 5,34 % chacune. Ageas (42,98) abandonnait 2,43 % alors qu'on remarquait à l'opposé les hausses de 2,92 % et 3,54 % de Umicore (36,69) et Elia (128,60).

Le FTSE-100 à la Bourse de Londres diminuait de 0,42 %, à 7 458,25 points. Le Dax à la Bourse de Francfort, quant à lui, descendait de 0,73 %, à 14 461,02 points.

Valeurs de clôture du lundi 28/02 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev - 55,14 (58,25)

Ackermans - 167,00 (167,20)

Aedifica - 101,20 (102,40)

Ageas - 42,98 (44,05)

Aperam - 49,84 (50,02)

arGEN-X - 256,10 (256,30)

Cofinimmo - 117,10 (120,20)

Colruyt + 35,68 (35,26)

Elia + 128,60 (124,20)

Galapagos - 58,74 (59,33)

GBL + 92,94 (92,32)

KBC - 64,52 (68,16)

Melexis + 81,80 (81,60)

Proximus - 17,76 (18,08)

Sofina + 347,20 (345,20)

Solvay - 99,72 (101,55)

Telenet + 31,10 (30,60)

UCB + 97,70 (95,94)

Umicore + 36,69 (35,65)

WDP + 35,22 (35,20)

L'avis du Broker sur CFE, AB Inbev et EVS

CFE (+1,2 % à 118,6 euros) a vu ses objectifs relevés à deux reprises sur la séance de lundi, de 130 vers 145 euros chez Degroof Petercam, et de 121 vers 132 euros chez KBC Securities, les deux maisons confirmant leur note à "acheter". Plus que les résultats pour 2021 (soutenus notamment par DEME), ce sont les objectifs plus ambitieux que prévu pour l'année en cours qui ont favorablement surpris les analystes.

AB Inbev (-5,3 % à 55,14 euros) a enregistré plusieurs révisions positives de ses objectifs durant les dernières séances, de 73 vers 78 euros chez RBC ("surperformer"), de 57 vers 60 euros chez Goldman Sachs ("neutre") et de 68 vers 70 euros chez la Deutsche Bank ("acheter"). Ces révisions font suite à l'annonce de résultats annuels supérieurs aux attentes, notamment au niveau des flux de trésorerie et de la croissance des volumes. "Le plus important est la poursuite du désendettement, qui est retombé sur un niveau qui n'avait plus été atteint depuis le rachat de SABMiller en 2016", souligne Deutsche Bank.

EVS (-3,1 % à 20,5 euros) a été confirmé à "acheter" chez ING, le banquier descendant légèrement son objectif de 27vers 26 euros. L'analyste a descendu ses attentes bénéficiaires, notamment en raison des pénuries de composants qui ralentissent la croissance du groupe et des investissements dans la recherche et développement. "Dans le même temps, nous restons confiants dans les perspectives à moyen terme, en raison notamment du niveau élevé pour le carnet de commandes et pour les marges brutes".