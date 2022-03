Les Bourses européennes terminent en baisse, sur fond de conflit militaire en Ukraine

Les Bourses européennes ont terminé en très forte baisse mardi sous l'effet de nouvelles opérations militaires russes en Ukraine et des fortes sanctions prises par les Occidentaux contre la Russie.

La Bourse de Paris a terminé en forte baisse mardi sous l'effet d'une intensification de l'offensive russe en Ukraine et des fortes sanctions contre la Russie prononcées par les Occidentaux. L'indice vedette CAC 40 a plongé de 262,34 points à 6.396,49 points. La veille, il avait perdu 1,39 %.

Après avoir reculé jusqu'à 3 933,62 points mardi après-midi, l'indice Bel 20 à la Bourse de Bruxelles devait repasser au-dessus des 4 000 points parallèlement à l'ouverture de Wall Street avant de repartir à la baisse et conclure sur une diminution de 1,90 % à 3 937,92 points. Quatorze de ses éléments étaient en baisse, emmenés par KBC (60,46) et Solvay (94,20) qui plongeaient de 6,29 % et 5,54%. AB InBev (52,72) et Ageas (41,37) reculaient de 4,39 % et 3,75 %, Melexis (78,45) chutant de 4,10 % tandis que Elia (132,80) et UCB (98,74) étaient en hausse de 3,27 % et 1,06 %, arGEN-X (263,90) et Galapagos (60,10) s'appréciant de 3,05 % et 2,32 %.

La Bourse de Francfort plongeait de 3,85 %, à 13 904,85 points et le FTSE-100 à la Bourse de Londres était en baisse de 1,72 %, à 7 330,20 points

Dans le même temps, le prix des matières premières, comme le pétrole, flambait et les rendements sur le marché obligataires chutaient.

Valeurs de clôture du 1er mars 2022 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev - 52,72 (55,14)

Ackermans - 163,70 (167,00)

Aedifica - 98,90 (101,20)

Ageas - 41,37 (42,98)

Aperam - 47,95 (49,84) ex-cp

arGEN-X + 263,90 (256,10)

Cofinimmo - 113,40 (117,10)

Colruyt - 34,78 (35,68)

Elia + 132,80 (128,60)

Galapagos + 60,10 (58,74)

GBL - 91,34 (92,94)

KBC - 60,46 (64,52)

Melexis - 78,45 (81,80)

Proximus + 17,92 (17,76)

Sofina - 338,00 (347,20)

Solvay - 94,20 (99,72)

Telenet - 30,46 (31,10)

UCB + 98,74 (97,70)

Umicore + 36,73 (36,69)

WDP - 34,54 (35,22)

L'avis du Broker sur UCB, Celyad et Bpost :

UCB (+1,1 % à 98,74 euros) a vu son avis repris à "acheter" chez Degroof Petercam, l'objectif étant fixé à 106,2 euros. L'analyste souligne que 2022 s'annonce comme un exercice de transition, au vu notamment du retard pris par le Bimzelx dans sa procédure d'approbation sur le marché américain. "A plus long terme, les perspectives restent néanmoins très favorables au vu de la richesse du pipeline", avec pas moins de six dossiers d'approbation qui devraient être déposés d'ici la fin 2023.

Celyad (-10 % à 2,25 euros) a subi une vague de révisions négatives, suite à l'annonce de deux morts dans le développement clinique d'un traitement, avec des avis abaissés d' "acheter" vers "conserver" tant chez HC Wainwright que chez Kepler Cheuvreux. Ce dernier courtier a également lourdement descendu son objectif, de 5,4 vers 2,6 euros. "Au vu des incertitudes quant au développement futur de ce traitement, nous l'avons retiré de notre modèle". L'analyste souligne qu'il reste seulement deux programmes cliniques dans le pipeline, et estime donc que la valorisation actuelle représente une évaluation correcte des risques.

Bpost (-1,2 % à 5,96 euros) a été confirmé à "conserver" chez Berenberg, le courtier allemand allégeant son objectif de 9 vers 8,5 euros. Si l'analyste pointe la valorisation relativement attractive du groupe postal, il ne s'attend pas à une performance boursière plus soutenue durant les prochains mois. "La direction a un plan ambitieux, mais il faudra du temps avant que les investisseurs accordent à nouveau leur confiance. La décision d'Amazon de livrer directement ses colis va également faire pression sur la croissance des volumes en Belgique".