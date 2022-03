Les prix de l'aluminium enregistrent un nouveau sommet historique

La tonne d'aluminium a culminé mercredi à 3 552 dollars sur le marché londonien des métaux de base (London Metal Exchange, LME), un sommet historique, propulsée par l'invasion russe en Ukraine, la Russie étant le troisième producteur mondial. Vers 10H45 GMT (11H45 à Paris), la tonne d'aluminium pour livraison dans trois mois s'échangeait à 3.535,50 dollars sur le LME.

Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, le prix du blé a fortement augmenté lui-aussi. L'Ukraine est un grand exportateur de céréales vers le reste de l'Europe et les exportations sont paralysées depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La Russie est le plus grand exportateur au monde et ce pays est désormais touché par les sanctions occidentales. Le prix des céréales a maintenant atteint son plus haut niveau depuis 2008.

Le mois dernier, le prix des céréales a augmenté de plus de 30 %. Beaucoup de produits contenant du blé dont les biscuits ou des nouilles par exemple seront plus chers.

Ensemble, la Russie et l'Ukraine fournissent un quart des exportations mondiales de blé et environ un cinquième des exportations de maïs. Les prix du blé et du maïs ont fortement augmenté à la bourse de Chicago mercredi, tout comme la veille.