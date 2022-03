Accueil Economie Placements & Marchés Peut-on intégrer le tabac en portefeuille ? La dépendance des clients permet aux cigarettiers d’augmenter leurs prix… jusqu’à un certain point. ©Shutterstock Van Campenhout Patrick

Même si la tendance des ventes en volume est à la baisse dans le monde, et même si des taxes de plus en plus lourdes, voire des interdictions de vente à certains publics, frappent les produits à base de tabac, les géants du secteur gardent...