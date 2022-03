Wall Street ouvre en hausse, l'humeur reste positive malgré l'Ukraine

Dans les premiers échanges, le Dow Jones gagnait 0,69 %, l'indice Nasdaq prenait 0,48 %, et l'indice élargi S&P 500 avançait de 0,53 %.

La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi et tentait de consolider le rebond entamé la veille, en s'appuyant sur la perspective de nouveaux pourparlers russo-ukrainiens, le ton modéré de la Fed et des achats à bon compte.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones gagnait 0,69 %, l'indice Nasdaq prenait 0,48 %, et l'indice élargi S&P 500 avançait de 0,53 %.