Les Bourses européennes terminent dans le rouge : le Bel 20 passe sous les 3 800 points pour la première fois en un an

A la Bourse de Bruxelles, l'indice vedette Bel 20 est parvenu à relativement contenir sa dégringolade : -2,95 % à 3 760,43 points. Mais c'est la première fois depuis le 5 mars 2020 que le Bel 20 termine sous les 3 800 points. Dix-neuf de ses éléments étaient en baisse, toujours emmenés par Aperam (45,06) et Solvay (85,74) qui plongeaient de 7,17% et 7,11% alors que Colruyt (345,2) se démarquait par une hausse de 1,05%. AB InBev (50,69) et KBC (55,88) chutaient de 3,17% et 4,67%, ING (8,90) plongeant de 9,71% alors que Ageas (40,93) ne perdait que 0,61%.

La Bourse de Paris a dévissé de 4,97%, sa pire chute depuis mars 2020. L'indice vedette CAC 40 a fini à 6 061,66 points, revenant à son niveau de fin mars 2021.

Ailleurs en Europe, les pertes ont été plus importantes, avec -4,41 % à Francfort, -4,8 % à Amsterdam et même -6,24% à Milan.

Valeurs de clôture du vendredi 4 mars 2022 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev - 50,69 (52,35)

Ackermans - 156,60 (162,40)

Aedifica - 100,30 (101,90)

Ageas - 40,93 (41,18)

Aperam - 45,06 (48,54)

arGEN-X - 243,30 (246,20)

Cofinimmo - 113,80 (115,90)

Colruyt + 34,52 (34,16)

Elia - 126,50 (127,20)

Galapagos - 55,51 (56,41)

GBL - 87,06 (90,56)

KBC - 55,88 (58,62)

Melexis - 75,80 (78,50)

Proximus - 17,15 (17,81)

Sofina - 330,80 (337,60)

Solvay - 85,74 (92,30)

Telenet - 29,72 (30,08)

UCB - 96,84 (97,96)

Umicore - 35,04 (37,10)

WDP - 33,28 (34,44)

