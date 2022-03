Accueil Economie Placements & Marchés Inflation et investissements : rééquilibrage des portefeuilles en vue Dans un environnement inflationniste, comment envisager les actions européennes, américaines ou émergentes ? Dans l’univers des actions européennes, on peut se focaliser sur les sociétés qui ont été délaissées depuis des années dans des secteurs traditionnels et plus défensifs. ©Shutterstock Isabelle de Laminne

Alors qu'en 2021, on considérait l'inflation comme un élément transitoire, aujourd'hui, les gérants de fonds se posent la question de savoir combien de temps ce phénomène va durer et surtout quelle sera son ampleur. "Aux États-Unis, on voit qu'une normalisation...