Le Bel 20 dégringole et entraîne les Bourses européennes dans son sillage

La Bourse de Bruxelles était en chute libre, le Bel 20 tombant de 2,07 % à 3 682,48 points, un niveau au plus bas depuis janvier 2021. Seuls trois éléments étaient dans le vert, à savoir arGEN-X, Elia et Umicore. Les baisses étaient emmenées par KBC (51,92) qui plongeait de 7,09 %. Solvay (82,34) et AB InBev (48,96) chutaient de 3,97 % et 3,41 %, Galapagos (53,98) et UCB (96,28) perdant 2,76 % et 0,58 %. Proximus (16,79) et Telenet (29,62) perdaient 2,10 % et 0,34 % tandis que Orange Belgium (18,28) et Bpost (5,76) chutaient par ailleurs de 1,93 % et 4,32 %.

Ageas (39,45) et Aperam (43,59) étaient négatives de 3,62% et 3,26% alors que Umicore (35,27) regagnait 0,66% en compagnie de Elia (127,20), positive de 0,55% ; Aedifica (99,90) et Cofinimmo (113,40) cédant de justesse 0,40% et 0,35% tandis que WDP (32,38) abandonnait 2,70%.

La Bourse de Paris a fini lundi en net repli de 1,31% dans un marché très volatile où il est extrêmement difficile pour les investisseurs d'évaluer l'évolution du conflit en Ukraine, qui provoque une flambée des prix de l'énergie. Après une ouverture en forte baisse, l'indice CAC 40 a récupéré un peu de terrain en deuxième partie de séance pour finir en recul de 79,39 points à 5 982,27 points, un niveau de mars 2021.

A la Bourse de Francfort, le DAX dégringolait pour sa part de 1,98 %, retombant sous les 13 000 points (12 834,65 points). La Bourse de Londres parvenait à contenir l'hémorragie, le FTSE-100 perdant tout de même 0,40 %.

Valeurs de clôture du lundi 07/03 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :