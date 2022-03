La Bourse de Tokyo dévissait lundi en matinée, alors que les cours du pétrole poursuivaient leur vertigineuse progression sur fond de la guerre en Ukraine qui s'intensifie et l'arrêt quasi-total des exportations de pétrole russe du fait des sanctions contre Moscou.

Les Bourses de Tokyo et Hong Kong chutent, entre guerre en Ukraine et flambée du pétrole

À la Bourse de Tokyo, l'indice vedette Nikkei chutait de 3,03 % à 25.197,50 points peu après 01H00 GMT, tandis que l'indice élargi Topix lâchait 2,91 % à 1 791,25 points.

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a déclaré dimanche que les Etats-Unis et l'Union européenne discutaient "très activement" de la possibilité d'interdire les importations de pétrole russe en réponse à l'invasion de l'Ukraine.

Même si les exportations de pétrole russe ne sont pas sanctionnées pour l'instant en théorie, elles ne trouvent déjà quasiment plus preneur, ce qui perturbe grandement l'offre mondiale d'or noir.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord a ainsi frôlé les 140 dollars dimanche vers 23H00 GMT, proche de son record absolu de 147,50 dollars atteint en juillet 2008, avant de redescendre tout en demeurant en forte progression, comme le baril américain de WTI.

"A moins d'une fin des hostilités, il n'y a pas grand-chose à l'horizon pour ralentir" la montée des cours du pétrole, selon une note de la National Australia Bank publiée lundi.

Hong Kong plonge de plus de 3 % à l'ouverture

De son côté, la Bourse de Hong Kong a plongé de plus de 3% à l'ouverture, également hantée par la guerre en Ukraine et ses conséquences pour l'économie mondiale.

Dans les premiers échanges, l'indice composite Hang Seng cédait 3,59 % à 21 118,16 points, à l'unisson des marchés financiers mondiaux. La place hongkongaise avait déjà cédé 2,54 % vendredi à la suite du bombardement de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, la plus grande d'Europe.

L'indice Hang Seng a perdu 3,8 % sur l'ensemble de la semaine dernière.

Les places de Chine continentale étaient également en repli mais nettement moindre lundi matin : la Bourse de Shanghai cédait 0,26 % à 3 483,56 points et celle de Shenzhen 0,53 % à 2 252,7 points.

Evoquant "beaucoup plus de risques et de défis", le Premier ministre chinois Li Keqiang a annoncé samedi un objectif de croissance de 5,5 % pour la Chine cette année, soit le chiffre le plus bas depuis 30 ans.