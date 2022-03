Les Bourses européennes sont encore plombées par les tensions en Ukraine : le Bel 20 perd presque 4 %

Vers 11H10 à la Bourse de Bruxelles, le Bel 20 était à -3,91 %. Un peu plus tôt, KBC (51,06) était en tête avec une décote de 8,6 %. Seule positive, avec une hausse de 0,7%, Elia (127,40) se distinguait alors que Solvay (81,02) abandonnait 5,5%, des chutes de 4,7% à 4% étant relevées en AB InBev (48,32), Ageas (39,16), GBL (83,32), Aperam (43,26) et Galapagos (53,29).

La Bourse de Paris chutait de 2,97 %, plombée par les valeurs très exposées à la Russie, face à la flambée des prix du pétrole en raison d'un possible boycott des barils russes, qui fait craindre de lourdes conséquences sur l'économie. Londres perdait 2,01 % et Francfort 4,01 %.

De son côté, la Bourse de Milan chutait de près de 6 %, subissant le plus lourd recul des places européennes, toutes plombées par les tensions croissantes autour de la guerre en Ukraine. L'indice FTSE MIB reculait de 5,69 % à 21 181,44 points vers 09H45 (08h45), après avoir perdu plus de 6 % peu avant. Déjà vendredi, la Bourse de Milan avait clôturé en baisse de 6,24 %, tirée vers le bas par les valeurs bancaires et énergétiques.