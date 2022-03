La Bourse de Londres, seule éclaircie européenne dans un marché toujours baissier

La Bourse de Bruxelles terminait une nouvelle fois en négatif, le Bel 20 lâchant 0,27 % à 3 672,45 points, avec 13 de ses éléments dans le rouge, emmenés par Sofina (319,60) et Melexis (72,95), en baisse de 2,98 et 2,47 %. Les plus gros écarts restaient toutefois les rebonds de 4,78 et 2,82 % de KBC (54,40) et Cofinimmo (116,60), Solvay (84,48) suivant avec un mieux de 2,60 % alors qu'UCB (94,22) et arGEN-X (242,40) abandonnaient 2,14 et 1,30 %.

La Bourse de Paris a fini en légère baisse de 0,32 %, dans un contexte géopolitique toujours plus incertain après l'annonce par les États-Unis d'un embargo sur le pétrole russe qui fait craindre une inflation galopante avec l'envolée des matières premières. Après une ouverture en forte baisse, l'indice CAC 40 a fait le yoyo à l'approche de l'annonce d'un embargo américain sur le pétrole russe, pour finir en recul de 19,31 points à 5 962,96 points.

La Bourse de Francfort terminait la journée à l'équilibre (-0,02 %), le DAX s'affichant à 12 831,51 points. La Bourse de Londres parvenait quant à elle à terminer légèrement dans e vert, le FSTE-100 grappillant 0,07 % à 6 964,11 points.

Valeurs de clôture du 8 mars des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :