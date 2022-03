Rebond significatif des bourses européennes, le Bel 20 grimpe de 3,20 %

Au lendemain de l'interdiction américaine et britannique d'importer de l'énergie russe qui fait encore grimper les cours du brut et les craintes concernant l'inflation.

Les Bourses européennes ont fortement rebondi à l'ouverture mercredi, au lendemain de l'interdiction américaine et britannique d'importer de l'énergie russe qui fait encore grimper les cours du brut et les craintes concernant l'inflation.

L'indice parisien CAC 40 de la Bourse de Paris progressait de 2,82 %, le Dax de la Bourse de Francfort de 2,99 % et la Bourse de Londres de 1,44 % à l'ouverture, un rebond motivé notamment par des achats à bon compte après la dégringolade de la semaine passée.

Le Bel 20 de la Bourse de Bruxelles gagnait quant à lui 3,20 %.

Le prix du gaz restait inférieur à son niveau de mardi, malgré la décision du gouvernement américain de ne plus importer de combustibles fossiles russes (gaz, pétrole et charbon). Londres cessera également d'importer du gaz russe à la fin de cette année.

Une démarche plus difficile à entreprendre pour les pays européens car ils sont beaucoup plus dépendants des importations en provenance de Russie. L'Europe a convenu mardi de réduire de deux tiers sa consommation de gaz russe d'ici la fin de l'année.

Le prix du gaz en Europe oscillait autour de 190 euros par mégawattheure mercredi matin. Mardi, il coûtait encore plus de 200 euros et, en début de semaine, il a même brièvement atteint le prix record de 345 euros. Le marché reste très volatil.

Le prix du pétrole Brent, qui provient de la mer du Nord, est passé à plus de 130 dollars le baril mercredi matin. Au cours des sept derniers jours, ce type de pétrole avait déjà gagné 15 %, et même augmenté de plus de 40 % sur une période d'un mois. Le pétrole américain WTI a, lui, également poursuivi sa hausse et coûtait 125,85 dollars le baril mercredi matin.