Amazon divise son action en vingt

Le géant américain de la vente en ligne Amazon va diviser sa part en vingt. Ce faisant, l'entreprise de Jeff Bezos suit l'exemple de nombreux acteurs du secteur technologique. Alphabet, la société mère de Google, et Apple ont déjà procédé à une telle scission pour rendre leurs actions plus attrayantes pour les investisseurs privés. Avec cette opération, le prix de l'action ne sera plus un nombre à quatre chiffres. Cela le rend plus accessible pour le petit investisseur. Le prix actuel est de 2 785,58 dollars.

Amazon a aussi annoncé un rachat d'actions pour un montant de 10 milliards de dollars. Un tel rachat profite aux actionnaires car, notamment, les bénéfices doivent être répartis sur moins d'actions.

Les actionnaires doivent approuver la scission lors d'une assemblée générale le 25 mai prochain. L'opération devrait être réalisée en juin, les actionnaires existants obtenant 19 actions supplémentaires.

Ces deux décisions ont fait grimper les actions d'Amazon de 11 % dans les échanges mercredi.