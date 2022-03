Nouvelle chute des marchés européens, le Bel 20 sous les 3 850 points

La Bourse de Bruxelles subissait des dégagements après avoir évolué à plusieurs reprises brièvement dans le vert. En perdant 0,97 %, à 3 847,08 points, le Bel 20 faisait mieux que ses voisins européens qui abandonnaient plus de 2 %. Quinze éléments de notre indice de référence terminaient dans le rouge, emmenés par Solvay (88,96) et Aperam (43,58) qui chutaient de 2,90 et 2,72 %, AB InBev (50,79) suivant avec un recul de 1,93 % devant WDP (33,90), négative de 1,74 %. Les futures sortantes de l'indice, Telenet (30,20) et Melexis (75,80), se démarquaient par des hausses de 1,27 et 1,74 %.

A la Bourse de Francfort, le DAX chutait de 2,93 %, retombant à 13 442,10 points. Même dynamique à la Bourse de Paris, où le CAC 40 lâchait 2,83 % à 6 207,20 points. La Bourse de Londres ne faisait pas beaucoup mieux, le FTSE-100 perdant 1,27 % à 7 099,09 points.

Valeurs de clôture du 11 mars des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :