Le Bel 20 repasse largement au-dessus des 3 900 points dans un marché résolument optimiste

La baisse du brut et les négociations russo-ukrainiennes permettaient aux marchés européens d'entamer la semaine sur une note positive, la Bourse de Bruxelles regagnant finalement 1,80 % à 3 969,57 points avec 17 de ses éléments en hausse. arGEN-X (255,40) et Telenet (30,48) cédaient toutefois 0,08 % et 0,07 % tandis que les prises de bénéfices repoussaient Elia (128,70) de 2,72 % dans le rouge. Colruyt (36,47) se retrouvait en tête des hausses avec un bond de 3,99 % devant Ageas (43,62) qui gagnait 3,41 % en compagnie de UCB (100,20) et Solvay (93,10) qui s'appréciaient de 3,11 % et 3,22 %, Galapagos (56,68) remontant de 2,59 %. KBC (62,20) et AB InBev (52,29) étaient positives de 2,78 % et 1,30 %, Ackermans (165,80) et Sofina (357,60) de 2,41 % et 2,17 %, WDP (35,00) et Aedifica (107,80) de 1,45 % et 1,70 %.

La Bourse de Paris a terminé en nette hausse de 1,75 %, également soulagée par la reprise des négociations sur l'Ukraine et la baisse des prix du pétrole, mais le répit demeure fragile. L'indice vedette CAC 40 a grimpé de 109,69 points à 6 369,94 points. Vendredi, il avait conclu une semaine agitée sur une hausse de 0,85 %.

A la Bourse de Francfort, le DAX bondissait de 2,21 % pour remonter à 13 929,11 points. La Bourse de Londres se montrait plus modérée, le FTSE-100 progressant de 0,53 % à 7 193,47 points.

Valeurs de clôture du lundi 14/03 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :