Le Nasdaq à nouveau dans le rouge à l'ouverture de Wall Street

Les valeurs technologiques étaient à nouveau en recul lors des premiers échanges de la Bourse de New York.

La Bourse de New York entamait une semaine cruciale en ordre dispersé, au moment où la guerre s'étend en Ukraine en dépit de la tenue d'un nouveau tour de pourparlers tandis que la Fed s'apprête à relever ses taux.

Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones avançait de 0,45 %, le Nasdaq perdait 0,56 % et le S&P 500 grappillait 0,06 %. Vendredi, le Dow Jones avait perdu 0,69 % à 33 116 points, l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, avait lâché 2,18 % à 13 285 points et l'indice élargi S&P 500, 1,30 % à 4 217,50 points. Sur la semaine, le Dow a cédé 2 %, le S&P 500 est en retrait de 2,9 % et le Nasdaq 3.5 %.

"Le marché se trouve à une intersection difficile ce matin", résumait Patrick O'Hare de Briefing.com. D'une part, il y a "des progrès réalisés dans les pourparlers entre la Russie et l'Ukraine" mais il y a aussi "la Chine qui fait face à un regain d'épidémie de Covid qui l'a menée à fermer Shenzhen, un pôle technologique majeur, jusqu'au 20 mars", relevait l'analyste.

Les cours du pétrole se relâchaient nettement, les courtiers s'inquiétant pour la demande mondiale avec le confinement de 17 millions d'habitants en Chine.

Dans le sillage du pétrole, les actions du secteur énergétique perdaient du terrain comme Exxon Mobil (-4,04 %) ou Chevron (-2,43 %).

"La situation en Chine est mauvaise car c'est un point de faiblesse pour la croissance économique mondiale et pour l'inflation dans la mesure où cela va encore peser sur les contraintes de la chaîne d'approvisionnement", a ajouté M. O'Hare.

Apple perdait 1,40 % à 152,55 dollars alors qu'un de ses fournisseurs, Foxconn, a dû suspendre ses opérations à Shenzhen.

Les rendements sur le marché obligataire se tendaient fortement alors que les investisseurs s'attendent à ce que la banque centrale américaine (Fed) commence un cycle de hausses des taux dès mercredi à l'issue d'une réunion monétaire de deux jours.

Les taux sur les bons du Trésor à dix ans grimpaient à 2,09 %, un plus haut depuis juillet 2019.