Le Bel 20 termine en légère hausse, prudent face à l'absence d'avancée dans les négociations russo-ukrainiennes

Les Bourses européennes clôturent en légère hausse, sauf Francfort, prudentes face à l'absence d'avancée dans les négociations entre l'Ukraine et la Russie.

En progression jeudi matin, l'indice Bel 20 de la Bourse de Bruxelles devait déraper sur le coup de 11 heures alors que l'inflation de la zone euro était revue à la hausse. Evoluant ensuite parmi des indices partagés, il parvenait à repartir de 0,61 % à la hausse en terminant à 4.110,78 points avec 12 de ses éléments dans le vert.

La Bourse de Paris a clôturé en légère hausse de 0,36 % jeudi, prudente face à l'absence d'avancée dans les négociations entre l'Ukraine et la Russie, ce qui fait craindre que la guerre, et ses conséquences économiques, ne s'arrêtent pas de sitôt. L'indice vedette CAC 40 a progressé de 23,88 points à 6.612,52 points. La veille, il avait bondi de 3,68 %, espérant un compromis prochain entre les négociateurs russes et ukrainiens.

Le Dax de la Bourse de Francfort perdait 0,36 % à 14 388.06 points et le FTSE-100 de la Bourse de Londres gagnait 1,28 % à 7 383.11 points.

Valeurs de clôture du jeudi 17/03 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev - 53,97 (54,02)

Ackermans + 168,00 (167,30)

Aedifica + 109,70 (107,80)

Ageas - 45,21 (45,47)

Aperam + 43,47 (43,24)

arGEN-X + 271,40 (269,80)

Cofinimmo = 126,10 (126,10)

Colruyt - 36,42 (36,43)

Elia + 131,30 (129,60)

Galapagos + 57,05 (56,39)

GBL - 93,60 (93,70)

KBC + 67,84 (67,00)

Melexis - 81,95 (82,85)

Proximus - 17,19 (17,38)

Sofina + 365,40 (361,40)

Solvay + 94,78 (94,34)

Telenet - 30,44 (30,54)

UCB + 103,70 (101,80)

Umicore + 37,79 (37,71)

WDP + 36,66 (35,94)

Avis des brokers pour Aedifica, AB Inbev et Brederode :

Aedifica

(+1,8 % à 109,7 euros) a été confirmé à "acheter" chez ING, le banquier relevant son objectif de 115 vers 125 euros. L’analyste souligne que le scandale qui touche le groupe français Orpéa ne devrait pas ralentir le rythme de croissance du groupe belge, avec une puissance de frappe financière estimée entre 750 et 800 millions d’euros, et qui devrait permettre au groupe de ne pas augmenter son capital en 2022.

"La direction devra toutefois se montrer plus sélective dans ses investissements"

. Le groupe vient également d’annoncer des investissements de 42 millions d’euros afin de développer trois nouveaux établissements en Irlande et en Finlande.

AB Inbev(-0,1 % à 53,97 euros) a vu son objectif descendre de 78 vers 60 euros chez RBC Capital, la recommandation étant maintenue à "surperformer". Cette révision est la conséquence de la crise en Ukraine, qui est susceptible de saper la confiance des consommateurs, en plus de nouvelles mesures qui pourraient être décidées dans l'horeca suite à l'épidémie de coronavirus. "Nous attendons un impact négatif sur le chiffre d'affaires et la marge bénéficiaire du brasseur pour les prochains trimestres", indique l'analyste.

Brederode(+0,3 % à 132,4 euros) a récemment été relevé de "conserver" vers "acheter" chez Degroof Petercam, avec un objectif toutefois maintenu inchangé à 135 euros. L'analyste souligne que le cours du holding a été très volatil durant les dernières semaines. "Le cours affiche à nouveau une décote, ce qui constitue une opportunité pour les investisseurs avec une approche de long terme".