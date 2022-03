L'oeil du marché : "Les Bourses sont portées par les espoirs qu'il puisse y avoir un accord entre Kiev et Moscou"

La Bourse de Paris évoluait en hausse de 0,40 % dans les premiers échanges jeudi après la réunion de la Réserve fédérale américaine, dont la décision d'augmenter ses taux directeurs était attendue, son attention étant toujours fixée par ailleurs sur l'Ukraine. L'indice vedette CAC 40 progressait de 26,49 points à 6 615,13 points vers 9H35. La veille, il avait bondi de 3,68 %.

La Fed a relevé mercredi ses taux directeurs de 0,25 point, une première depuis 2018, pour les mener dans la fourchette entre 0,25 et 0,50 %.

Ce mouvement est "le coup d'envoi" d'une série de hausses des taux d'intérêt "qui devrait être la plus agressive depuis le milieu des années 2000", avec six autres hausses envisagées pour lutter contre l'inflation et un marché du travail en surchauffe, souligne Christopher Dembik, responsable de la recherche macroéconomique chez Saxo Bank. Toutefois, Jerome Powell a "assuré aux Américains que la lutte contre l'inflation ne ferait pas basculer l'économie américaine dans la récession", retient-il également.

La place parisienne est aussi portée par "les espoirs qu'il puisse y avoir un accord entre Kiev et Moscou", rapporte John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov avait estimé mercredi, qu'il y avait "des formules très concrètes qui je pense sont proches d'un accord", tout en relevant que les pourparlers n'étaient "pas faciles".

Le président américain Joe Biden a qualifié mercredi le président russe Vladimir Poutine de "criminel de guerre" et a confirmé l'envoi de 800 millions de dollars d'aide militaire supplémentaire à l'Ukraine.

À 9H20 (8H20 GMT), le Bel 20 à la

Bourse de Bruxelles

montait de 0,79 %, à 4 118,01 points. Le DAX à la

Bourse de Francfort

augmentait de 0,42 %, à 14 501,69 points et le FTSE-100 à la

Bourse de Londres

, de 0,59 %, à 7 334,79 points.