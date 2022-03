Les Bourses européennes terminent la semaine dans le vert, le Bel 20 en tête

Après s'être progressivement replié vendredi matin jusqu'à perdre 1,24 % à la mi-journée, l'indice Bel 20 de la Bourse de Bruxelles devait se ressaisir et terminer sur un gain de 0,89 % à 4.147,45 points, avec 13 de ses éléments en hausse.

La Bourse de Paris a terminé quasiment à l'équilibre, gagnant 7,72 points (+0,12 %) à 6.620,24 points, après une séance passée majoritairement en territoire négatif, face aux incertitudes géostratégiques liées à l'Ukraine. Sur l'ensemble de la semaine, le marché parisien a progressé de 5,75 %, voyant d'un oeil positif l'intense activité diplomatique dans le but de mettre fin au plus vite au conflit entre l'Ukraine et la Russie.

L'indice Dax de la Bourse de Francfort gagnait 0,17 % à 14 413.09 points, et le FTSE-100 de la Bourse de Londres affichait +0,26 % à 7 404.73 points.

Valeurs de clôture du vendredi 18/03 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :